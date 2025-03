Gesundheitszustand des Papstes: Franziskus stabil, aber nicht außer Gefahr

Das Kirchenoberhaupt wird nach einer Lungenentzündung seit 20 Tagen im Krankenhaus behandelt. Der Papst sei stabil, aber noch nicht außer Gefahr, hieß es am Mittwochabend.

Vatikanstadt – Nachdem der an einer Lungenentzündung leidende Papst Franziskus am Montag erneut zwei Atemkrisen durchmachen musste, ist der Gesundheitszustand des Kirchenoberhaupts seither „stabil“. Am Mittwoch erlitt der 88-Jährige keine weiteren Atemkrisen, hieß es in einem Bulletin des Vatikans am Mittwochabend. Der Papst wurde einer Sauerstofftherapie unterzogen. In der Nacht auf Donnerstag soll die nicht-invasive mechanische Beatmung wieder aufgenommen werden.

Der Heilige Vater habe sich einer Atem-Physiotherapie unterzogen. Was die Prognose betrifft, sei weiterhin Zurückhaltung geboten. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche sei immer noch nicht außer Gefahr.

Papst hatte am Montag zwei Anfälle

Am Montag hatte der 88-Jährige zwei Fälle akuter Ateminsuffizienz erlitten, verursacht durch erhebliche Schleimansammlungen in der Lunge und Muskelkrämpfen im Bereich der Bronchien. Daraufhin wurden zwei Bronchoskopien durchgeführt, bei denen Sekret abgesaugt wurde.

Die Sorge um den Papst, der bereits am Freitag eine Atemkrise erlitten hatte, bleibt somit groß. Inzwischen liegt Franziskus seit 20 Tagen in der Gemelli-Klinik in Rom – so lange wie noch nie während seiner fast zwölfjährigen Amtszeit. Er wird in dem Krankenhaus wegen einer beidseitigen Lungenentzündung behandelt. In der Öffentlichkeit war er seit seiner Einlieferung nicht mehr zu sehen.

Kardinal vertritt Franziskus am Aschermittwoch

Bei der Eröffnungsmesse der Fastenzeit am Nachmittag des heutigen Aschermittwoch auf dem Hügel Aventin in Rom wurde der Papst von Kardinal Angelo De Donatis vertreten. Der Heilige Vater wird außerdem nicht an den jährlichen Besinnungstagen zur Fastenzeit im Vatikan teilnehmen.

Die sogenannten Fastenexerzitien der römischen Kurie vom 9. bis 14. März finden jedoch „in spiritueller Gemeinschaft“ mit dem erkrankten Papst statt, wie der Vatikan am Dienstag mitteilte. Geleitet werden die Meditationen von dem italienischen Kapuzinerpater Roberto Pasolini, seit November „Prediger des Päpstlichen Hauses“. Der Titel der Exerzitien in der vatikanischen Audienzhalle lautet „Die Hoffnung des Ewigen Lebens“.