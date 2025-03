Dauer beim Händewaschen entscheidend, Wassertemperatur egal

Ob man sich nach dem Toilettengang mit kaltem oder warmem Wasser die Hände wäscht, macht keinen Unterschied. Am ehesten machen dies die Dauer des Waschvorgangs und die Verwendung von Seife. Das haben jetzt Wiener Hygieneexperten mit einem Experiment mit Probanden belegt.

"Händewaschen gilt als wichtige Maßnahme der öffentlichen Gesundheit, um übertragbare Krankheiten wie Magen-Darm- und Atemwegsinfektionen zu verhindern. Die Waschbecken in öffentlichen Toiletten sind oft nur mit kaltem Wasser ausgestattet und man kann immer wieder beobachten, dass sich Nutzer nach dem Toilettengang nur kurz die Hände abspülen, anstatt sie richtig mit Seife zu waschen", schrieben vor kurzem Romana Kordasiewicz-Stingler vom Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie der MedUni Wien und ihre Co-Autoren in einer Publikation der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Krankenhaus-Hygiene (DGKH; doi: 10.3205/dgkh000527).

Da es keine Empfehlungen bezüglich der optimalen Wassertemperatur für die Wirksamkeit des Händewaschens gebe, hätte man vergleichend die Wirksamkeit des einfachen Händespülens mit kaltem (vier Grad Celsius) und warmem (40 Grad Celsius) Wasser für zehn und 20 Sekunden gemessen, stellten die Fachleute die Ausgangslage dar. Die Organisation des Experiments: Probanden bildeten fünf "Behandlungsgruppen" mit je drei Teilnehmern. Sie kontaminierten die Fingerspitzen ihrer Hände durch das Eintauchen in mit E.-coli-Bakterien belastetem Wasser. Dann ließ man die Hände trocknen, worauf das Händewaschen mit kaltem oder warmem Wasser, mit unterschiedlicher Dauer etc. folgte. Davor und danach wurde die Keim-Kontamination gemessen. E.-coli-Keime sind klassische Darmbakterien und Auslöser von Durchfallerkrankungen etc.