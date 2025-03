Präventive Suche nach getöteten Greifvögeln im Burgenland

Vier Suchhunde, zwei Drohnen und über 20 Personen haben am Mittwoch im Burgenland nach illegal getöteten Greifvögeln gesucht. Gemeinsam durchkämmten das Bundeskriminalamt, die Landespolizeidirektion, das Landeskriminalamt, WWF und BirdLife Österreich zwei Jagdreviere im Bezirk Neusiedl am See - erstmals als präventive Maßnahme gegen Wildtierkriminalität. Gefunden wurde ein Fuß eines Mäusebussards, der aber auf natürliche Weise verendet sein dürfte.

Insgesamt wurden an die 20 Kadaver entdeckt, großteils Feldhasen oder Rehe, zwei Krähenflügel und eine Kofferfalle, in der sich mehrere Knochen befanden. "Es wurden keine ganz klaren Hinweise auf Straftaten gefunden", hielt Christina Wolf-Petre vom WWF fest. Das sei ein "gutes Zeichen". Hauptziel der in dieser Form erstmaligen Suchaktion sei ohnehin, Präsenz zu zeigen und abschreckend zu wirken, betonte Karl Frauenberger, Leiter des Referats Umweltkriminalität im Bundeskriminalamt.

Im Bezirk Neusiedl am See sind vor allem Seeadler, Kaiseradler, Rotmilan sowie Korn- und Rohrweihe von illegaler Verfolgung betroffen. Für die erste präventive Suche wurden zwei Jagdreviere ausgewählt, in denen es in der Vergangenheit bereits mehrere Fälle gab. In einem wurde 2022 der besenderte Kaiseradler "Artemisia", der zuvor in seinem ersten Lebensjahr eine Rekordstrecke von Griechenland bis Frankreich geflogen war, angeschossen und getötet. Im zweiten landete ein paar Monate später ein weiterer Sender in der Leitha, so Hohenegger.