Große Stadtteilfeste sind heuer an drei Standorten geplant, nämlich in der Reichenau (21. Juni), in Vill-Igls (4. bis 6. Juli) und Anpruggen (11. Oktober). Das Format der großen „Stadtteiltour“, in das die Feste eingebettet waren, ist jedoch zu Ende gegangen.

© Maximilian Schorch