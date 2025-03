UVP für neue Stromleitung von Lienz nach Italien: Einspruchsfrist läuft

Lienz, Innsbruck – Es ist höchste Zeit: Nach 70 Jahren wird die Stromleitung von Lienz über das Drau- und Tiroler Gailtal bis zur italienischen Staatsgrenze erneuert. Das Projekt soll die Stromversorgung sichern und die Leistung erhöhen. Zuständig ist die APG (Austrian Power Grid). In Tirol betrifft das Projekt acht Gemeinden, in Kärnten eine Gemeinde. Nach Jahren der Planung kommt nun die vorgeschriebene UVP (Umwelt-Verträglichkeitsprüfung) ins Rollen. Das Land Tirol veröffentlichte alle Eckdaten zum Vorhaben und informiert über Möglichkeiten, sich einzubringen.

„Jedermann“ könne zum Vorhaben und zur UVP schriftlich Stellung nehmen, heißt es in der Unterlage. Die Frist, die am 7. Februar begann, läuft noch bis zum 28. März. Man kann sich auch als Gruppe am Prozess beteiligen. Wenn mindestens 200 Menschen sich zusammentun und beim Amt der Tiroler Landesregierung eine Unterschriftenliste einreichen, bekommen sie als Bürgerinitiative Parteistellung im Verfahren. Voraussetzung ist, das Wahlrecht zu haben und in einer Standort- oder Nachbargemeinde zu wohnen.