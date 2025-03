Satiriker und Buchautor Markus Köhle leistet sich seinen kritischen Blick auf die Welt

Er kommt aus Nassereith, studierte in Innsbruck und Rom und lebt heute in Wien-Ottakring. Markus Köhle kann es sich leisten, seinen satirischen Blick auf die Welt zu werfen. Es verwundert daher wenig, dass in seinem aktuellen Roman der Hauptprotagonist die Zaunpartei Österreichs, die ZPÖ, gründet.