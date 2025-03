Lehrlingsausbilder haben herausragenden Ruf

Helmut Wittmer, Teamleiter in der Bildungsabteilung der WK Tirol: „Die Anforderungen an die Ausbilder ist enorm gestiegen.“

Seit 1979 schreibt das Berufsausbildungsgesetz vor, dass in jedem Betrieb zumindest eine Person mit pädagogisch-methodischer und rechtlicher Qualifikation tätig sein muss. Diese Ausbildung umfasst einen 40-stündigen Kurs, in dem die geforderten Grundlagen vermittelt werden.„Das Ausbilderforum bietet darüber hinaus praxisorientierte Kurse und maßgeschneiderte Firmenschulungen an, die es den Ausbilder*innen ermöglichen, ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu erweitern“, erläutert Helmut Wittmer, Teamleiter in der Bildungsabteilung der Wirtschaftskammer Tirol. Wittmer unterstreicht besonders, dass die Herausforderungen für Ausbilder*innen gestiegen sind. Neben der fachlichen Ausbildung müssen sie oft auch psychologische und soziale Kompetenzen vermitteln. Hierbei bietet das Ausbilderforum Unterstützung durch Seminare zu Themen wie Resilienz, psychische Gesundheit und Digitalisierung. Dies soll den Ausbilder*innen helfen, den komplexen Anforderungen ihres Arbeitsalltags gewachsen zu sein, so Wittmer.