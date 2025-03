Yannick Shetty führt jetzt den NEOS-Parlamentsklub, Philip Kucher die SPÖ

Karrieresprung für den 29-jährigen Juristen, der in Tirol aufgewachsen ist: Er tritt im Parlament die Nachfolge von Beate Meinl-Reisinger an und ist neuer Klubchef. Bei den Sozialdemokraten übernimmt Philip Kucher vom nunmehrigen Vizekanzler Andreas Babler.

Wien – Die Parlamentsklubs von SPÖ und NEOS haben neue Vorsitzende. Bei den Sozialdemokraten übernimmt Philip Kucher vom nunmehrigen Vizekanzler Andreas Babler, Julia Herr wurde Stellvertreterin. Bei den NEOS wurde der Abgeordnete Yannick Shetty in einer Klubsitzung am Donnerstag einstimmig zum Nachfolger von Neo-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger gewählt.

Kucher hatte 2023 und 2024 bereits als geschäftsführender Klubvorsitzender fungiert. Nach der Nationalratswahl übernahm im Oktober des Vorjahres dann Babler, Kucher war seither Stellvertreter. In der Klubvollversammlung am Donnerstag wurde er nun mit 97,7 Prozent Stimmanteil neuer Vorsitzender, hieß es in einer Aussendung. Herr als Stellvertreterin kam auf 95,5 Prozent.

Shetty bei den NEOS wird künftig durch das Präsidium des Parlamentsklubs, bestehend aus seinen Stellvertretern, den Abgeordneten Stephanie Krisper, Martina von Künsberg Sarre und Nikolaus Scherak, sowie Finanzreferent Markus Hofer unterstützt, wie die Pinken in einer Aussendung mitteilten. Er war bei den NEOS zuletzt Sprecher für Integration, Migration, Asyl, Innere Sicherheit und Lehre. Außerdem hat er sich in zwei Untersuchungsausschüssen als Fraktionsführer bewiesen.

Shetty wurde am 26. April 1995 als Sohn eines Inders und einer Österreicherin mit koreanischen Wurzeln in Wien geboren, aufgewachsen ist er in Innsbruck. 2013 maturierte er am Akademischen Gymnasium Innsbruck und trat im selben Jahr der neu gegründeten Partei NEOS bei. Im Oktober 2019 zog der studierte Jurist erstmals als jüngster Abgeordneter in den Österreichischen Nationalrat ein.