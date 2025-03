Mit etwas Glück einen von 2 TUI-Reisegutscheinen im Wert von je € 3.000,- gewinnen!

Dieses Angebot ist bis zum 01.06.2025 im Bundesland Tirol gültig. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch, bis spätestens 06.06.2025, verständigt und in den Print- sowie Onlinemedien der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Die Gewinnübergabe erfolgt bis spätestens 13.06.2025. Unter allen teilnehmenden Abonnennten und Testabonnenten werden 2 Reisegutscheine von TUI im Wert von je € 3.000,– verlost. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur in Verbindung mit der Erteilung der Zustimmungserklärung zur Kontaktaufnahme möglich. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren und Wohnsitz in Österreich. Moser Holding Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.