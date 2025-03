Im Wert von über 10.000 Euro: Dieb stahl in St. Leonhard 25 Paar Ski und Snowboards

In den Monaten Jänner und Februar 2025 gingen bei der Polizei in St- Leonhard im Pitztal vermehrt Meldungen über Skidiebstähle ein. Die Tatorte konzentrierten sich primär auf den Bereich Mandarfen. Es wurden daher über einen längeren Zeitraum verstärkte Fahndungsmaßnahmen auf diese Diebstähle gerichtet.

Jetzt konnte ein Tatverdächtiger ausgeforscht und vorläufig festgenommen werden. Das berichtet die Polizei am Donnerstagabend. „Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 55-Jährigen, der in der laufenden Wintersaison im hinteren Pitztal in einem Hotel beschäftigt war“, hieß es in einer Aussendung.