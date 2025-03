Regierungserklärung und erste Beschlüsse: Dreierkoalition stellt sich erstmals dem Nationalrat

Am Freitag findet die erste Nationalratssitzung mit der neuen Bundesregierung statt. Bundeskanzler Stocker hält die Regierungserklärung. Auch ein umfangreiches Gesetzespaket mit ersten Maßnahmen zur Budgetsanierung soll beschlossen werden.

Wien – Die neue Dreierkoalition stellt sich am Freitag im Nationalrat vor. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hält seine erste Regierungserklärung, auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) kommen vor der Debatte über das Regierungsprogramm zu Wort. Anschließend stehen bereits wichtige Gesetzesbeschlüsse am Programm. Beschlossen werden soll etwa ein Miet-Stopp in Teilbereichen und zahlreiche Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung.