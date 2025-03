„Unsere Familie ist tieftraurig“: David Hasselhoff trauert um seine Ex-Frau

Die Schauspielerin Pamela Bach-Hasselhoff wurde am Mittwoch leblos in ihrem Haus aufgefunden. Die Todesursache ist noch unklar.

Hollywood – Die US-amerikanische Schauspielerin und Ex-Frau von David Hasselhoff, Pamela Bach-Hasselhoff, ist tot. „Unsere Familie ist tieftraurig über den kürzlichen Tod von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die Liebe und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit“, schrieb David Hasselhoff in einem Post auf Facebook.

Mehrere US-Medien bezogen sich auf die gerichtsmedizinische Behörde in Los Angeles, wonach Bach-Hasselhoff am Mittwoch leblos in ihrem Haus aufgefunden wurde und die Todesursache noch untersucht wird. Angaben über ihr Alter gehen auseinander – Bach-Hasselhoff war übereinstimmenden Informationen zufolge allerdings über 60 Jahre alt. Dem Magazin People zufolge heirateten Hasselhoff und Bach 1989 und ließen sich im Jahr 2006 wieder scheiden.