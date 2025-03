Leichenfund in Koffer in Wien: 28-jähriger Bekannter festgenommen

Nachdem eine Leiche in einem Koffer in Wien-Favoriten gefunden wurde, konnte nun ein Tatverdächtiger gefasst werden. Ermittlungen zufolge wurde das Opfer durch Strangulation getötet.

Wien – Nach dem Fund einer Leiche in einem Koffer auf der Quellenstraße in Wien-Favoriten ist am Donnerstag ein 28-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Der österreichische Staatsbürger ist demnach ein Bekannter des Opfers. Der gerichtsmedizinische Befund ergab inzwischen, dass der Mann durch Strangulation zu Tode gekommen ist, berichtete die Polizei am Freitag.