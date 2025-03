Falsche Todesmeldungen über Papst Franziskus: Polizei ermittelt wegen Fake News

Der Zustand des Papstes ist offenbar schwach, aber stabil. Erstmals seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus vor drei Wochen wurde am Donnerstagabend eine Audiobotschaft des Papstes veröffentlicht.

Seit drei Wochen liegt Papst Franziskus im Krankenhaus. Der Heilige Vater verbrachte eine ruhige Nacht in der römischen Universitätsklinik „Agostino Gemelli“, er sei kurz nach acht Uhr aufgewacht, wie der Vatikan am Freitag berichtete. Unterdessen ermittelt die Polizei wegen der Verbreitung von Fake News im Internet über den angeblichen Tod des Papstes.

Der Zustand des Papstes ist offenbar schwach, aber stabil. Erstmals seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus vor drei Wochen wurde am Donnerstagabend eine Audiobotschaft des Papstes veröffentlicht. Darin dankte er für die Gebete. „Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Gebete für meine Gesundheit auf dem Platz. Ich begleite euch von hier aus“, sagte der 88-Jährige. Die Botschaft wurde am Donnerstagabend auf dem Petersplatz vor den Gläubigen abgespielt, die sich versammelt hatten, um den Rosenkranz für den kranken Papst zu beten.

Der Leiter des vatikanischen Pressebüros, Matteo Bruni, sagte am Freitag, der Papst habe sich am Donnerstag zur Aufnahme der Audiobotschaft entschlossen, um den Gläubigen für ihre Gebete zu danken. „Er wollte den Menschen für die vielen Gebete danken, dank derer er sich 'getragen' und vom ganzen Gottesvolk unterstützt fühlt“, erklärte Bruni. Der Papst habe in seiner spanischen Muttersprache gesprochen, um eine größere Zahl von Gläubigen zu erreichen. Während der Aufnahme könne man den Strom des Sauerstoffes hören, der dem Papst verabreicht wurde. Damit sei auch die Anstrengung Franziskus' beim Sprechen zu erklären.