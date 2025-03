Mutmaßlicher Spion Ott wehrt sich: „In Österreich ist nichts geheim“

Wien – Am Wiener Landesgericht ist am Freitag der Prozess gegen den früheren Chefinspektor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, den ehemaligen FPÖ-Nationalratsabgeordneten und nunmehrigen parlamentarischen Mitarbeiter Hans-Jörg Jenewein und zwei weitere Angeklagte neu aufgerollt worden.

Ott habe sich „vom Staatsschützer zum Gefährder staatlicher Organisationen“ entwickelt, hieß es zum Auftakt vom Staatsanwalt. Er habe „Polizeikolleginnen und Polizeikollegen“ gefährdet und speziell einen verdeckten Ermittler des Bundeskriminalamts mit der Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte sogar „in Lebensgefahr gebracht“, sagte der Staatsanwalt. Ott habe weiters „die Zusammenarbeit von Österreich und befreundeten ausländischen Nachrichtendiensten“ gefährdet und das Vertrauen der heimischen Bevölkerung in die Institutionen und Funktionsträger „untergraben“. Das Motiv? „Hass und Wut auf das BVT“.

Wiederholt wies Ott auf angebliche Missstände im BVT hin, den ehemaligen BVT-Leiter Peter Gridling, einen Osttiroler, bezichtigte Ott in seiner Beschuldigteneinvernahme wörtlich des „Hochverrats“. Von diesen Missständen habe er Jenewein erzählt: „Ich habe das Recht in Anspruch genommen, einem Politiker, dem ich vertraue, von diesen Missständen zu berichten.“ Seinen Vorgesetzten hätte er nicht vertraut. Die hätten „in tausend Jahren nichts abgestellt.“

Er selbst sei seit 2011 „gefährdet“, weil der Iran gegen ihn eine Fatwa erlassen habe, behauptete Ott. Das BVT und dessen Nachfolgebehörde Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DNS) hätten nie etwa zu seinem Schutz unternommen, rügte Egisto Ott, wobei er die DSN als „das schwarze Netzwerk“ bezeichnete. Dem Staatsanwalt unterstellte er, dieser könne „nicht Sinn erfassend lesen, das ist die Wahrheit“, was ihm eine Mahnung zur Mäßigung seitens der Richterin einbrachte.

Im Zentrum des Verfahrens sah der Staatsanwalt Jenewein, der von 2017 bis 2019 für die FPÖ als Abgeordneter dem Nationalrat angehörte. Unter Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) kam es am 28. Februar 2018 zu einer umstrittenen, später für rechtswidrig erklärten Hausdurchsuchung beim BVT. Jenewein habe „die Hausdurchsuchung im BVT in der öffentlichen Meinung rechtfertigen“ und „die Führungsebene des BVT diskreditieren“ wollen. Das würden „über 100 Seiten an Chatprotokolle“ belegen, meinte der Staatsanwalt. Zu diesem Zweck habe er sich von Ott und der Drittangeklagten, einer ehemaligen Kabinettsmitarbeiterin Kickls, mit Informationen über BVT-Beamte und deren Kontakte beschaffen lassen. Der Staatsanwalt bezeichnete Ott und die 53-jährige Frau wörtlich als Jeneweins „Zulieferer“.