68-Jähriger stürzte bei Abstieg von Liebenerspitze in Sölden den Tod

Bei einem Alpinunfall in Obergurgl ist ein 68-Jähriger tödlich verunglückt. Laut Polizei unternahm der Mann bereits am Mittwoch eine Skitour mit unbekanntem Ziel. Am Freitag wurde er als abgängig gemeldet. Ein Unfall wurde befürchtet. Ein Suchflug mit dem Polizeihubschrauber brachte traurige Gewissheit: Der Wintersportler wurde leblos am Fuß einer Felspassage unterhalb des Nordwestgrates der Liebenerspitze gefunden. Er dürfte abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden sein.