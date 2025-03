Trump schafft Task Force für WM - Infantino im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump hat für die Fußball-WM der Männer 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine Task Force gebildet - mit ihm an der Spitze. In Anwesenheit von FIFA-Präsident Gianni Infantino unterzeichnete er das entsprechende Dekret im Weißen Haus. Der Arbeitsstab werde mit allen Ministerien und Behörden arbeiten, um sie bei der Planung und Organisation der WM 2026 und der heuer stattfindenden Club-WM (15. Juni - 13. Juli) zu unterstützen, teilte das Weiße Haus mit.