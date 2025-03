Rufe nach mehr Gleichberechtigung am 114. Frauentag

Zum 114. Mal findet am Samstag der Internationale Frauentag statt. An dem Aktionstag, der noch aus der Zeit des Kampfes für das Frauenwahlrecht stammt, wird auf Lücken in der Geschlechtergleichstellung hingewiesen. Darüber, wie eine bessere Zukunft für Frauen geschaffen werden kann, wird bei einer Kundgebung des Frauenrings in Wien gesprochen. Am Nachmittag soll eine Demonstration durch die Hauptstadt ziehen.