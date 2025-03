US-Häftling von Erschießungskommando hingerichtet

Erstmals seit 15 Jahren ist ein Häftling in den USA von einem Erschießungskommando hingerichtet worden. Der 67 Jahre alte Brad Sigmon aus dem Bundesstaat South Carolina wurde am Freitag von drei Freiwilligen aus wenigen Metern Entfernung erschossen, wie die Behörden auf einer Pressekonferenz mitteilten. Zuvor war der Häftling in dem Gefängnis in Columbia auf einem Stuhl festgebunden worden. Eine schwarze Kapuze war über seinen Kopf gestülpt worden.