Toronto gewinnt ohne Pöltl gegen Utah 118:109

Ohne ihren besten Rebounder Jakob Pöltl, dem ebenso wie Topscorer RJ Barrett eine Pause gegönnt wurde, haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) den dritten Sieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) eingefahren. Die Kanadier bezwangen Utah Jazz vor eigenem Publikum mit 118:109. Immanuel Quickley und Scottie Barnes führten ihr Team mit 34 bzw. 22 Punkten an.