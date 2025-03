Am Freitag untertags gelangten Einbrecher durch ein ebenerdiges Fenster in ein Wohnhaus in Westendorf und stahlen aus dem Bürozimmer mehrere Tausend Euro, sowie mehrere Lifttageskarten für ein Skigebiet. Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden in einem hohen vierstelligen Bereich. (TT.com)