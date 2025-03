Heftige Ausschreitungen: Laut Aktivisten mehr als 340 tote Zivilisten bei Kämpfen in Syrien

Alleine in der Stadt Banias seien 60 Zivilisten durch Erschießungen ermordet worden, berichtete die Beobachtungsstelle. Die in Großbritannien ansässige Stelle, die den Syrien-Konflikt über ein Netzwerk von Informanten an Ort und Stelle verfolgt, sprach von Massakern in mindestens 21 Orten der Gouvernements Latakia, Tartous und Hama.