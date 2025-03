„Gaza not for sale“: Vandalen trieben auf Trumps Golfklub in Schottland ihr Unwesen

London – Das Turnberry-Golfressort von US-Präsident Donald Trump in Schottland ist mit pro-palästinensischem Graffiti besprüht worden. Gebäudewände und Geländeeinfassungen wurden mit Sprüchen in roter Farbe wie „Freiheit für Gaza“ und „Freiheit für Palästina“ sowie Beleidigungen gegen Trump verunstaltet, wie auf Fotos zu sehen ist, die Lokalmedien am Samstag verbreiteten. Auf das Grün wurde demnach in riesigen weißen Buchstaben „Gaza steht nicht zum Verkauf“ gepinselt.