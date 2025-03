Protestzug traf auf Gegner: 20 Festnahmen bei Anti-Abtreibungsdemo in Innsbruck

Zu tumultartigen Szenen kam es am Samstag um die Mittagszeit bei einer Kundgebung in Innsbruck. Ein angemeldeter Protestmarsch von Abtreibungsgegnern traf auf eine unangemeldete Gegendemo von Abtreibungsbefürwortern. Mehrere Personen hätten die angemeldete Demo unter anderem durch Sitzblockaden gestört und wurden daraufhin festgenommen, berichtete die Polizei am Abend.