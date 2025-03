Die Schwazer Handball-Adler nehmen wieder Kurs Richtung Viertelfinale

Nach der bitteren Heimpleite gegen Ferlach schlug Sparkasse Schwaz Handball Tirol mit einem überlegenen 38:28-Auswärtserfolg in Bregenz zurück.

Bregenz – Die Adler von Sparkasse Schwaz Handball Tirol ließen in Bregenz von Beginn an kaum Zweifel aufkommen, wie ernst sie es mit der Wiedergutmachung gegen etwas ersatzgeschwächte Hausherren meinen. Schon der Pausenstand (21:12) machte dank einer sehr guten Deckungsarbeit und einem effizientem Angriffsspiel deutlich, dass die Tiroler die Punkte mitnehmen werden.

Youngster Thomas Wagner (Baujahr 2007) wusste einmal mehr – nicht nur wegen seiner sechs Treffer – zu gefallen. Auch der erste Einsatz im neuen Jahr und das Comeback von Samuel Kofler spielte den Knappenstädtern in der Deckungsarbeit in die Karten. Die zwei Punkte gerieten rund um Topscorer Tobias Grothues (7) nach dem Wechsel nie mehr in Gefahr und sind für den Kampf ums Viertelfinale Gold wert.