Langläufer auf Loipe in Berwang durch Biss von freilaufendem Hund verletzt

Ein 56-jähriger Wintersportler ist am Samstagvormittag beim Langlaufen in Berwang durch einen Hundebiss verletzt worden. Der Mann war gegen 10.10 Uhr auf der Loipe unterwegs, als er von dem frei laufenden Vierbeiner in die linke Wade gebissen wurde. Der Langläufer versuchte, das auf ihn zulaufende Tier mit seinen Stöcken abzuwehren, hatte jedoch keinen Erfolg.