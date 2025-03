Golfer Straka greift in Orlando nach Top-Platzierung

Golfprofi Sepp Straka hat sich beim topbesetzten Arnold Palmer Invitational in Orlando/Florida in die Top 10 gespielt. Der 31-jährige Wiener bewältigte am Samstag den Par-72-Kurs im Bay Hill Club in 69 Schlägen, dabei gelang dem ÖGV-Ass neben zwei Birdies auch ein Eagle auf der 16. Bahn. Mit 212 Schlägen (4 unter Par) ist Straka bei dem mit 20 Mio. Dollar dotierten Signature-Turnier der PGA nach drei von vier Runden Siebenter und somit in Reichweite eines Topresultats.