Djokovic auch in Indian Wells früh ausgeschieden

Nach der Auftaktniederlage in Doha ist Novak Djokovic auch beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres früh ausgeschieden. Der serbische Tennisstar unterlag in Indian Wells in der Runde der 64 dem Weltranglisten-85. Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden mit 2:6,6:3,1:6. Dabei wiederholte sich die Geschichte, scheiterte Djokovic ebendort auch im Vorjahr an einem Lucky Loser. Djokovic muss damit weiter auf seinen 100. Turniertitel warten.