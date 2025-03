Festnahme nach Protest mit Palästinaflagge am Big Ben

Die Polizei in London hat einen Demonstranten festgenommen, der mit einer Palästinaflagge auf den Uhrturm am britischen Parlament geklettert war. Die Protestaktion wurde erst nach etlichen Stunden beendet, weil die Sicherheit der Beamten, des Mannes und der Öffentlichkeit gewährleistet werden musste, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Der Einsatzort in Westminster war den ganzen Tag über abgesperrt.