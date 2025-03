Englisch-Unterricht - Native Speaker fordern faire Gehälter

Der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) spricht gegenüber der APA von einer "dienst- und besoldungsrechtlich inakzeptablen Situation". Die Native Speaker Teachers seien vor allem an den Englisch-Schwerpunktschulen unverzichtbar. Weil deren Abschlüsse aus Nicht-EU-Staaten nicht anerkannt werden, bekämen sie aber so schlecht bezahlt, dass sie sich teilweise mit drei Jobs über Wasser halten müssten, kritisiert er.

Mittlerweile hat sich die "NST Advocacy Group" - ein Zusammenschluss von 85 NSTs - per Brief auch an den neuen Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) gewandt. Darin fordern die Pädagoginnen und Pädagogen dasselbe Gehalt für Uni-Absolventen aus englischsprachigen Drittstaaten wie für österreichische Lehrkräfte - und zwar in allen Schultypen und Regionen und unabhängig davon, ob sie im alten oder neuen Lehrerdienstrecht angestellt sind. Bei der Festlegung des Gehaltsniveaus soll außerdem Lehrtätigkeit in englischsprachigen Ländern berücksichtigt werden, heißt es in ihrer noch bis Mitte Juli laufenden Petition.