Der Streitfall Wiener Lobau-Tunnel

2001 beginnt sie, die lange Geschichte des ungebauten Lobau-Tunnels als Teil des S1-Abschnitts Schwechat-Süßenbrunn. Zwar war anfangs auch noch von einer sechsten Donaubrücke die Rede, aber mit Abschluss der Strategischen Umweltprüfung "SUPer NOW" 2003 wurde der Tunnel zum umfehdeten Herzstück des Projekts. 2021 schien er Geschichte, 2025 mit der Ampelkoalition steht das von Ex-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) vorerst gestoppte Straßenprojekt erneut vor einem Comeback.

Ende Februar bekannte sich Peter Hanke, SPÖ-Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, in einem Interview zum Tunnel. Dieser sei "ganz wichtig für die Bundeshauptstadt und für die Ostregion. Deshalb wird es hier sicher die notwendige Umsetzung geben". Schon im davor publizierten Regierungsprogramm der Koalition von ÖVP, SPÖ und NEOS wurde der Bau von bereits genehmigten Autobahnen und Schnellstraßen angekündigt, der Tunnel jedoch nicht namentlich genannt. Nur die S1 Spange wurde erwähnt. Im Folgenden Informationen zu den wichtigsten Eckpunkten:

Naturschutzgebiet Lobau - Die Lobau ist Teil des Nationalparks Donau-Auen, eines rund 9.300 Hektar großen Gebiets zwischen Wien und Bratislava, dessen Gründung im Oktober 1996 im Rahmen eines 15a-Vertrag begangen wurde. Laut Informationen der Stadt Wien hat das in Obere und Untere Lobau unterteilte Gebiet eine Fläche von rund 2.300 Hektar und entspricht 24 Prozent der Gesamtfläche des Nationalparks Donau-Auen. Die Bedrohung dieses Gebiets, wie auch die befürchtete weitere Verkehrsbelastung im Kontext mit den Klimazielen, gehören zu den Hauptargumenten der Gegner des Projekts.

Wiener Nordostumfahrung - Der Lobau-Tunnel ist als Teil der Wiener Außenringschnellstraße S1 ein Abschnitt der Wiener Nordostumfahrung und somit des "Regionenrings" um die Bundeshauptstadt. Konzipiert ist sie als vierspurige Strecke mit 19 Kilometern Länge, die Schwechat und Süßenbrunn verbinden soll. Der 8,2 Kilometer lange und rund 60 Meter tiefe Tunnel soll unter der Donau und dem Naturschutzgebiet Lobau verlaufen. Bereits seit 2006 in Betrieb ist der südöstliche Teil der S1 (vom Knoten Vösendorf nach Schwechat). Der "Regionenring", die von ihm erhoffte Verkehrsentlastung für Wien und die Anbindung des Nordostens sind Hauptargumente der Tunnel-Befürworter.

Sehr variabel entwickelten sich die Angaben zu Bauzeit bzw. was den Abschluss der Arbeiten betrifft: So hätte das Projekt nach ersten Plänen bereits 2014 abgeschlossen werden sollen, 2006 wurde dann von Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) auf 2015 verschoben, 2007 rief der damalige Infrastrukturminister Werner Faymann (SPÖ) die "Verkehrsplanung neu" aus mit einer Verkehrsfreigabe 2018 - Verkehrsministerin Doris Bures (SPÖ) folgte dann etwa 2011 mit der Ansage eines Baubeginns 2018 und der Freigabe 2025.

Stadtstraße - S1-Spange: Zum Projekt Nordostumfahrung gehören auch zwei ebenso umstrittene Anschlussstraßen, nämlich die S1-Spange als 4,6 Kilometer lange Verbindung zwischen dem Knoten Raasdorf und dem Stadtteil Seestadt. Das Projekt fällt wie die Umfahrung in die Zuständigkeit des Bundes. Stadtstraße: Von der Seestadt führt eine weitere, 3,2 Kilometer lange Strecke quer durch Wien-Donaustadt, um die Südosttangente (A23, Anschlussstelle Hirschstetten) mit der S1-Spange zu verknüpfen.

Proteste - Auf geplante Probebohrungen der Asfinag in der Lobau reagierten im November 2006 Umweltschützer mit einer Mahnwache gegen die Wiener Nordost-Umfahrung unter dem Nationalpark. Mit ihrem Camp am Rande der Au wollen die Aktivisten die Probebohrungen der Asfinag verhindern. Die Proteste steigerten sich im Laufe der Jahre und eskalierten am 1. Februar 2022 schließlich mit der Räumung des Protestcamp bei der Seestadt Aspern. Bei der Aktion durch ein Polizei-Großaufgebot kam es zu zahlreichen Festnahmen und dem Einsatz von Pfefferspray.