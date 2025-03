Komplett unter Wasser: Argentinische Stadt nach Unwetter „zerstört“

Bei den Überschwemmungen in der argentinischen Stadt Bahía Blanca sind mindestens 13 Menschen gestorben. Sieben seien bereits identifiziert worden, berichteten mehrere Medien unter Berufung auf den Sicherheitsminister der Provinz Buenos Aires, Javier Alonso. Die Situation sei „absolut kritisch“ und die Stadt „zerstört“ worden, sagte Sicherheitsministerin Patricia Bullrich in einem Radiointerview.

Ein schweres Unwetter war am Freitag über der Stadt mit rund 330.000 Einwohnern im Süden der Provinz Buenos Aires an der Atlantikküste niedergegangen. Nach Angaben des Wetterdienstes wurden innerhalb von 24 Stunden in Bahía Blanca 210 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen – das ist etwa ein Drittel der durchschnittlichen Niederschlagsmenge pro Jahr.