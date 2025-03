Aktion gegen illegalen Waffenhandel war auch in Tirol erfolgreich

Seit einigen Monaten hat der Staatsschutz umfangreich ermittelt. Ende Februar wurde in sieben Bundesländern dann der Sack zugemacht. Die Dreierkoalition verspricht, weiter entschieden gegen Extremismus vorgehen zu wollen.

Wien, Innsbruck – Der Staatsschutz hat in sieben Bundesländern eine Schwerpunkt-Aktion gegen illegalen Waffenhandel durchgeführt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaften wurden an vierzehn Örtlichkeiten Hausdurchsuchungen und Sicherstellungen bei zehn Männern durchgeführt, die unter Verdacht stehen, verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz, Kriegsmaterialgesetz bzw. Verbotsgesetz zu besitzen und mit diesen zu handeln. Die Aktion fand bereits am 27. Februar statt, wurde aber erst jetzt bekannt.