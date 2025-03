Bub auf Elektroroller in Ampass von Auto angefahren: Lenker flüchtete

Ampass – Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am frühen Sonntagabend im Gemeindegebiet von Ampass. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit einem Elektroroller auf der Innbrücke in südliche Richtung über einen Schutzweg. Auf dem Tretroller befand sich außerdem noch ein zwölfjähriger Bub. Als sie sich bereits am Zebrastreifen befanden, näherte sich ein dunkles Auto.