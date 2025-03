Syrische Massaker-Verantwortliche sollen bestraft werden

Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa hat nach der tödlichen Gewalt im Westen des Landes eine Bestrafung aller Verantwortlichen zugesichert. "Wir werden mit Entschlossenheit und ohne Nachsicht jeden zur Rechenschaft ziehen, der am Blutvergießen unter der Zivilbevölkerung beteiligt war", sagte al-Sharaa in einer Videobotschaft. Er kündigte zudem die Einsetzung eines Komitees an, das den "zivilen Frieden" im Land gewährleisten soll, sagte Sharaa am Sonntag weiter.

Das Video mit der Mitteilung Sharaas wurde Sonntagabend von der syrischen Nachrichtenagentur SANA verbreitet. Drei Monate nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Bashar al-Assad hatten Einsatzkräfte der neuen islamistischen Machthaber nach übereinstimmenden Berichten in den vergangenen Tagen Massaker an Hunderten Zivilisten im Westen des Landes verübt.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden an der Mittelmeerküste und im Gebirge bei Latakia seit Donnerstag mindestens 830 Angehörige der alawitischen Minderheit getötet. Insgesamt sollen mehr als 1.300 Menschen getötet worden sein. Patriarch Johannes X. sprach auch von Massakern an Christen.

In der mehrheitlich von Alawiten bewohnten Region Latakia war es am Donnerstag zu heftigen Gefechten zwischen Kämpfern der neuen islamistischen Führung und Anhängern Assads gekommen, welcher der alawitischen Minderheit angehört. Am Freitag startete die neue Führung einen Großeinsatz gegen "die Überreste von Assads Milizen und deren Unterstützer".