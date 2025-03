Beunruhigende Entwicklungen: Nordkorea feuerte mehrere ballistische Raketen ab

Nach scharfer Kritik an gemeinsamen Militärübungen von USA und Südkorea hat Nordkorea ballistische Raketen abgefeuert. Sie seien in Richtung Gelbes Meer geschossen worden.

Seoul, Pjöngjang – Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben am Montag eine Reihe von ballistischen Raketen abgefeuert. Die nicht identifizierten Geschoße seien in Richtung des Gelben Meers geflogen, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Armee in Seoul. Der Abschuss erfolgte, nachdem Nordkorea scharfe Kritik an den gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas geübt hatte.