Cold Case nach 40 Jahren gelöst: Was ein schweres Unwetter in Spanien damit zu tun hat

Valencia – Über vier Jahrzehnte lang galt Miguel Morales Molina in Spanien als verschollen. Im Jahr 2016 war der Mann aus der Ortschaft Durcal in Andalusien auf Antrag seiner Familie im Rahmen einer Nachlassabwicklung von einem Richter sogar offiziell für tot erklärt worden. Viel zu früh, wie es sich jetzt herausstellte. Denn der Vater zweier Töchter war bis vor wenigen Monaten noch am Leben.