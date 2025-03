Großeinsatz in der Nordsee: Kerosintanker und Frachter nach Kollision in Flammen

Ein Hubschrauber, Flugzeuge, Rettungsboote und in der Nähe befindliche Schiffe wurden zu dem Unglücksort gerufen, um zu helfen, wie die Maritime and Coastguard Agency mitteilte. 32 Besatzungsmitglieder seien zunächst an Land gebracht worden, erklärte der Hafenmeister des naheliegenden Grimsby. Über etwaige Verletzungen lagen keine genauen Angaben vor. Laut Schiffsbetreiber Crowley brachte sich die Besatzung des Tankers rechtzeitig in Sicherheit.