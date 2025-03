Rubio optimistisch vor Gesprächen mit der Ukraine

In der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah sollen am Dienstag Gespräche zwischen den USA und der Ukraine für ein Ende des russischen Angriffskriegs stattfinden. US-Außenminister Marco Rubio sagte im Vorfeld, er sei optimistisch. "Ich meine, wir würden nicht kommen, wenn wir es nicht wären." Entscheidend bei dem Treffen sei zu sehen, inwieweit die Ukrainer bereit seien, schwierige Dinge zu tun, so wie auch die Russen schwierige Dinge tun müssten, um den Krieg zu beenden.

Rubio deutete auch an, dass die Ukraine auch wieder auf mehr US-Hilfe setzen könne, wenn die Gespräche gut liefen. Geheimdienstinformationen für defensive Zwecke erhielten sie ja bereits wieder. Er schloss ein informelles Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht aus, der ebenfalls Saudi-Arabien besucht, aber nach eigenen Angaben nicht an den Gesprächen teilnimmt. "Möglicherweise", sagte er auf die Frage nach einem inoffiziellen Treffen. Das sei nicht der Plan, aber es sei möglich.

Beide Seiten müssten sich darüber im Klaren sein, dass es keine militärische Lösung für diese Situation gebe, betonte Rubio. Die Russen könnten nicht die gesamte Ukraine erobern, für die Ukraine werde sehr schwierig sein, die Russen bis dorthin zurückzudrängen, wo sie 2014 waren. Die einzige Lösung für den Krieg sei also die Diplomatie. Franzosen und die Briten hätten in der vergangenen Woche sehr geholfen und seien sehr hilfreich gewesen, "sodass wir hoffen, dass wir morgen gute Gespräche haben werden", sagte Rubio.

Selenskyj versprach indes eine "konstruktive" Einstellung seines Landes in den Gesprächen mit den USA. "Wir hoffen auf praktische Ergebnisse", teilt Selenskyj auf der Online-Plattform X mit. Sicherheitsgarantien für die Ukraine hätten einen "bedeutenden Teil" seines Gesprächs mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman in Jeddah ausgemacht. Dieser unterstrich die Unterstützung Saudi-Arabiens für die internationalen Bemühungen zur Lösung der Krise in der Ukraine und zur Erreichung des Friedens. Saudi-Arabien hat seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine eine Vermittlerrolle gespielt und unter anderem den Austausch von Gefangenen vermittelt. Es richtete auch die Gespräche zwischen Moskau und Washington im vergangenen Monat aus.

Die ukrainische Delegation besteht nach Angaben von Präsident Selenskyj aus seinem Kanzleichef Andrij Jermak, Außenminister Andrij Sybiha, Verteidigungsminister Rustem Umjerow und Jermaks Stellvertreter Pawlo Palissa. Selenskyj wird eigenen Angaben zufolge nicht teilnehmen. In der von Rubio geleiteten US-Delegation sind Berichten zufolge auch der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und der Sondergesandte Steve Witkoff.

Die ukrainische Seite hatte zuletzt eine Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für einen teilweisen Waffenstillstand bei Luftschlägen und Angriffen von der See unterstützt. Außerdem will Kiew einen Austausch aller Gefangenen mit Russland als ersten Schritt erreichen. Washington hingegen bestand bisher auf einem schnellen umfassenden Waffenstillstand gefolgt von Wahlen.