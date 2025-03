Ukraine-Gespräche in Jeddah begonnen

Ranghohe Vertreter Kiews und der USA haben in Saudi-Arabien Gespräche über eine Teil-Waffenruhe in der Ukraine begonnen. Die Teilnehmer des Treffens in Riad betraten den Besprechungsraum in Jeddah. Das ukrainische Außenministerium bestätigte im Onlinedienst Telegram den Beginn der Verhandlungen. Nach US-Angaben soll es bei den Gesprächen um "Rahmenbedingungen für ein Friedensabkommen und eine erste Waffenruhe" gehen. Kiew schlägt eine Waffenruhe in der Luft und zur See vor.