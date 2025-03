USA und Ukraine verhandeln in Saudi-Arabien

In der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah werden am Dienstag Gespräche zwischen den USA und der Ukraine für ein Ende des russischen Angriffskriegs erwartet. Die ukrainische Delegation besteht nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj aus seinem Kanzleichef Andrij Jermak, Außenminister Andrij Sybiha, Verteidigungsminister Rustem Umjerow und Jermaks Stellvertreter Pawlo Palissa. Selenskyj wird eigenen Angaben zufolge nicht teilnehmen.

Die US-Delegation wird von Außenminister Marco Rubio geleitet. Berichten zufolge werden zudem der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und der Sondergesandte Steve Witkoff erwartet. Die ukrainische Seite hatte zuletzt eine Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für einen teilweisen Waffenstillstand bei Luftschlägen und Angriffen von der See unterstützt. Außerdem will Kiew einen Austausch aller Gefangenen mit Russland als ersten Schritt erreichen. Washington hingegen bestand bisher auf einem schnellen umfassenden Waffenstillstand gefolgt von Wahlen.

Witkoff plant einem Insider zufolge einen Besuch in Moskau, um den Kreml-Chef Wladimir Putin zu treffen. Das sagt eine mit den Plänen vertraute Person. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Witkoff, der offiziell Trumps Gesandter für den Nahen Osten ist, spielt eine immer wichtigere Rolle bei den Bemühungen um ein Ende des dreijährigen Ukraine-Krieges. Witkoff traf Putin im vergangenen Monat in Moskau und brachte den amerikanischen Lehrer Marc Fogel zurück, der zu 14 Jahren Haft in einem russischen Gefängnis verurteilt worden war. Fogel war wegen des Besitzes von medizinisch verschriebenem Marihuana inhaftiert worden.