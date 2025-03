Großbrand nach Kollision von Tanker und Frachter in Nordsee

Die Kollision eines Containerschiffs mit einem ankernden Öltanker in der Nordsee hat am Montag ein großes Feuer und Explosionen vor der britischen Küste ausgelöst. 36 Besatzungsmitglieder von beiden Schiffen wurden sicher an Land gebracht, teilte die Küstenwache am Abend mit. Die Suche nach dem einzig vermissten Besatzungsmitglied wurde in der Nacht abgebrochen. Die vermisste Person vom Containerschiff "Solong" sei "nach einer umfangreichen Suche" nicht gefunden worden.