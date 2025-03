Behörden: Großer Drohnenangriff der Ukraine auf Moskau

Die Ukraine hat in der Nacht auf Dienstag einen massiven Drohnenangriff auf Moskau durchgeführt. Es soll sich um den bisher größten Drohnenangriff auf Moskau und Umgebung handeln, berichteten Behörden und Medien. Vier Flughäfen in Moskau und zwei weiteren Regionen seien geschlossen worden. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte auf Telegram mit, die Luftabwehr habe mindestens 60 Drohnen beim Anflug auf die Stadt zerstört.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass wurde in der Moskauer Vorstadt Domodedowo auch der Zugverkehr eingestellt. Zudem stand ein Parkplatz in der Hauptstadtregion in Flammen, berichteten Helfer. Baza, ein Nachrichten-Telegram-Kanal, der den russischen Sicherheitsdiensten nahe steht, und andere russische Telegram-Kanäle zeigen Videos von mehreren brennenden Wohnungen rund um Moskau.