Kaunertal - Warnung vor Felsstürzen, Tiwag: "Bleibt sicher"

"Die Hochgebirge verändern sich wegen der Klimakrise schnell und irreversibel", hielt Gutachter Wilfried Haeberli, Geomorphologe und emeritierter Professor an der Universität Zürich, gegenüber Journalisten fest. Das Schmelzwasser des wohl noch in diesem Jahrhundert verschwindenden Gletschers Gepatschferner im Kaunertal wird laut einer Analyse in drei neu gebildete Seen münden. Diese könnten sich um die Jahrhundertmitte bilden. Eine Gefahr berge in diesem Zusammenhang das Auftauen von Permafrost: "Ein großes Sturzereignis aus umliegenden Bergflanken könnte im See eine Flutwelle zum Gepatschspeicher auslösen", warnte der Wissenschafter vor möglichen Folgen.