Philippinischer Ex-Präsident nach Den Haag ausgeliefert

Der philippinische Ex-Präsident Rodrigo Duterte ist am Dienstag auf Ersuchen des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) verhaftet und nach Den Haag ausgeflogen worden. Duterte sei auf dem Flughafen von Manila auf der Grundlage eines Interpol-Haftbefehls in Gewahrsam genommen worden, sagte Präsident Ferdinand Marcos Jr.. Das Gericht bestätigte einen Haftbefehl gegen Duterte, dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit bei seinem "Anti-Drogen-Krieg" vorgeworfen werden.

Duterte sei nach der Ankunft aus Hongkong festgenommen worden. Man habe in keiner Form mit dem IStGH zusammengearbeitet, sagte Marcos Jr.. Duterte machte ein hartes Vorgehen gegen die Drogenkriminalität zum Kern seiner Politik. In feurigen Reden kündigte er an, Tausende von Drogenhändlern und -nutzern töten lassen zu wollen. Er hat jedoch wiederholt erklärt, die Polizei sei tatsächlich angewiesen worden, nur aus Notwehr zu töten.

Kritiker werfen ihm dagegen Tausende Tötungen vor, die IStGH-Staatsanwaltschaft hat von bis zu 30.000 gesprochen. In dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Haftbefehl werden Duterte Morde an mindestens 43 Menschen von 2011 bis 2019 zur Last gelegt. In dieser Zeit war er zunächst Bürgermeister der Stadt Davao, seine Präsidentschaft ging von 2016 bis 2022.