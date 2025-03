Ein Toter und Verletzte nach größtem ukrainischen Angriff auf Russland seit Kriegsbeginn

Es sei der größte ukrainische Angriff auf Russland seit Kriegsbeginn. Das russische Verteidigungsministerium ließ mehrere Flughäfen den Zugsverkehr teils einstellen.

Moskau – Kurz vor Gesprächen zwischen ranghohen Vertretern der Ukraine und der USA in Saudi-Arabien ist die russische Hauptstadt Moskau nach Behördenangaben Ziel „massiver“ ukrainischer Luftangriffe geworden. Mindestens ein Mensch sei dabei getötet worden, erklärte der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, am Dienstag. Zudem gebe es drei Verletzte. Es handelt sich um den größten ukrainischen Luftangriff auf russisches Territorium seit Kriegsbeginn im Februar 2022.

Insgesamt wurden nach russischen Angaben in der Nacht mehr als 300 ukrainische Drohnen abgeschossen, die meisten von ihnen in der Hauptstadtregion sowie in der Grenzregion Kursk. Der „massive Drohnenangriff auf Moskau und die Region Moskau“ habe um 4 Uhr (Ortszeit, 2 Uhr MEZ) begonnen, teilte Gouverneur Worobjow auf Telegram mit. Durch herabstürzende Drohnenteile seien mehrere Wohnungen in einem Hochhaus in einem Moskauer Vorort beschädigt worden.

© TATYANA MAKEYEVA

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin hatte zuvor auf Telegram mitgeteilt, dass die russische Luftabwehr den „massiven Angriff feindlicher Drohnen weiterhin“ abwehre. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht insgesamt 337 ukrainische Drohnen abgeschossen, 91 davon in der Hauptstadtregion. 126 Drohnen seien in der an die Ukraine grenzenden Region Kursk abgefangen worden.

Ukraine hielt sich mit Angriffen auf Moskau bisher zurück

Ukrainische Angriffe auf das hunderte Kilometer von der Grenze entfernte Moskau sind seit Beginn der russischen Offensive vor drei Jahren selten. Am Moskauer Flughafen Wnukowo wurde wegen der Drohnenangriffe der Flugverkehr unterbrochen. An den Flughäfen Domodedowo, Schukowski und Scheremetjewo gab es nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde „vorübergehende Einschränkungen“.

Die US-ukrainischen Gespräche in Saudi-Arabien über Pläne für eine Waffenruhe finden vor dem Hintergrund einer radikalen Kehrtwende der USA in ihrer Ukraine-Politik seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump am 20. Jänner statt. Kiew hofft nach Washingtons Annäherung an die Positionen des Kreml auf die Wiederaufnahme der US-Unterstützung für die Ukraine.

Die Gespräche in Saudi-Arabien finden zwischen ranghohen Vertretern statt: Die US-Delegation wird von Außenminister Marco Rubio angeführt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf seinerseits am Montagnachmittag am Verhandlungsort Jeddah ein, es blieb zunächst aber unklar, ob er an den Gesprächen mit der US-Delegation teilnimmt.