Es grünt so grün beim Bäcker Ruetz!

Der Frühling zeigt sich beim Bäcker Ruetz von seiner süßesten Seite. Tirols Traditionsbäcker serviert raffinierte Croissant-Variationen, die das Auge und den Gaumen erfreuen. Schon jetzt ist das sündhaft gute Pistazien-Croissant in aller Munde.

Zum Frühlingsbeginn waren die fleißigen Hände in den Ruetz-Backstuben wieder besonders umtriebig. So wie draußen die Natur immer bunter wird, so ist das Sortiment an fluffigen Feingebäcken beim Ruetz jetzt so farbenfroh wie nie zuvor.

Die vielleicht süßeste Kreation der Ruetz-Konditormeister glänzt in saftigstem Frühlingsgrün. Voilà – das Pistazien-Croissant stellt die neue Krönung der Plunderteiggebäcke in der Ruetz-Theke dar. Beim Biss in das zart splittrige Goldstück wird klar, warum Pistazienerzeugnisse so rasant die Patisserie erobern. Und warum es einen Unterschied macht, wenn sich die Meister der Backkunst mit geübter Hand und noch mehr Liebe zum Detail ihrem Handwerk widmen.

Die Butter macht’s köstlich

Eine hübsche Optik allein macht noch lange kein gutes Croissant. Ruetz verwendet hochwertige Butter, die reich an Nährstoffen und intensiv im Geschmack ist. Und mit der Menge wird nicht gespart! Darin liegt das erste nicht geheime Geheimnis, warum Ruetz-Croissants so gut schmecken und diese unverwechselbar zarte, glänzende Kruste haben.

Jetzt neu als zweifarbige Köstlichkeit: Das Schokocrosissant mit dem cremigen Schokoladeherz. © Der Bäcker Ruetz

Die Verarbeitung macht’s perfekt

Der Teig für die Ruetz-Croissants ist mit einem Weizensauerteig veredelt. In diesen Grundteig wird die Butter eintouriert. Zur vollständigen Aromaentfaltung darf der Butterplunderteig rund 18 Stunden rasten. Um die luftige Konsistenz der Croissants zu erreichen, werden sie locker gewickelt. Die Feinheit und die Güte des Endprodukts zeigen einmal mehr, dass die Ruetz-Konditormeister ihr Handwerk verstehen. Und dass sich ihr Anspruch an Qualität durch alle Ebenen – von den Rohstoffen bis zur Verarbeitung – hindurchzieht.

Vor 700 Jahren dem Adel vorbehalten

Kipferl und Croissant haben eine lange Tradition. Schon ihre Form, die an einen Halbmond erinnert, begründet verschiedene Entstehungsgeschichten. Unbestritten wird das Croissant als Aushängeschild der Backtradition Frankreichs angesehen. Dabei deuten geschichtliche Hinweise auf einen sehr viel früheren Bezug zu Österreichs Backkultur hin. Bereits im 13. Jahrhundert sollen Wiener Bäcker dem Adel „chipfen“ kredenzt haben. Der französische Begriff „Croissant“ wurde erstmals im 19. Jahrhundert erwähnt. Wo auch immer das erlesene Gebäck erfunden wurde – als Frühstücksklassiker ist das Croissant bei uns genauso etabliert wie in Frankreich.

Verführerische Ruetz-Croissant-Vielfalt für jeden Geschmack Das Melierte: Das Schokocroissant an sich findet man schon länger im Ruetz-Sortiment. Doch wäre es nicht Ruetz, wenn nicht auch diesem beliebten Gebäck eine neue Note verpasst worden wäre. Und so präsentiert sich der Plunderteigklassiker jetzt als zweifarbige Köstlichkeit, deren Herz aus bester Schokolade wie ein cremegewordenes Gedicht auf der Zunge zerfließt. Hell wie die Sonne: Das Vanille-Croissant gehört zu den neuen Verführern aus der süßen Ecke. Feinste Vanillecreme bringt Schlemmerherzen zum Schwärmen. Geschmacksbringer sind die feinen Aromafacetten echter Bourbonvanille, die perfekt mit den buttrigen Noten des Plunderteigmantels harmonieren. Für das passende Finish sorgt weiße Schokolade an den Spitzen und am filierten Rumpf. Grün wie der Wald: Das neue Pistazien-Croissant! Ein Traum von einer Pistaziencreme umgarnt den Gaumen, wenn der lustvolle Biss die goldgelbe Hülle zersplittert. Der Genießer erkennt sofort den Unterschied: Diese Pistazien durften unter der Sonne Siziliens reifen, bevor sie von den Ruetz-Konditormeistern zu einem umwerfenden Cremegenuss veredelt wurden. Verfeinert mit Engelshaar für den besonderen Crunch, ist das Pistazien-Croissant pure Verführung!

Croissant & Cappuccino – ein Match!

© Der Bäcker Ruetz

Der Cappuccino vom Bäcker Ruetz kann was. Und Sie werden ihn noch mehr lieben, denn seit kurzem wird er in Barista-Qualität mit perfekt aufgeschäumter Zillertaler Bergheumilch serviert. Neu ist auch die Kaffeebohne – ein herausragendes Produkt der Familienrösterei Mokkaflor aus Florenz, ihres Zeichens langjähriger Partner und Lieferant des Bäcker Ruetz. Bei der neuen Bohne handelt es sich um rückverfolgbaren Spezialitätenkaffee (sog. „traceable coffee“).

Ruetz-Lauf am Samstag, 26. April

© Der Bäcker Ruetz