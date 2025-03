Anhaltende Trockenheit: Land warnt vor hoher Waldbrandgefahr im Bezirk Landeck

Landeck – Aufgrund anhaltender Trockenheit hat die Bezirkshauptmannschaft Landeck ein umfassendes Feuerverbot für den ganzen Bezirk erlassen. Das betrifft auch Rauchen und jegliches Entzünden von Feuern im Wald sowie in angrenzenden Gebieten. Auch Zweckfeuer, wie das Verbrennen von Ästen auf Almflächen im Nahbereich des Waldes sowie das Verbrennen von Rinde und Ästen zum Zweck der Borkenkäfer-Bekämpfung sind verboten. Die Verordnung gilt ab sofort und bis auf Widerruf.

Die Wälder in ganz Tirol sind aktuell sehr trocken, besonders im Oberen Gericht in Landeck.

Landeshauptmann Anton Mattle appelliert an die Bevölkerung, besonders vorsichtig zu sein: "Die Wälder in ganz Tirol sind aktuell sehr trocken, besonders im Oberen Gericht in Landeck." Forstreferent Josef Geisler und Sicherheitslandesrätin Astrid Mair betonen, dass selbst eine weggeworfene Zigarette oder eine Glasflasche einen Brand auslösen können.