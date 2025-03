Anhaltende Trockenheit: Land warnt vor hoher Waldbrandgefahr in Bezirken Landeck und Imst

Die Wälder in ganz Tirol sind aktuell sehr trocken, besonders im Oberen Gericht in Landeck.

Landeshauptmann Anton Mattle appelliert an die Bevölkerung, besonders vorsichtig zu sein: "Die Wälder in ganz Tirol sind aktuell sehr trocken, besonders im Oberen Gericht in Landeck." Am Mittwoch wurde die Warnung auch auf den Bezirk Imst erweitert. Forstreferent Josef Geisler und Sicherheitslandesrätin Astrid Mair betonen, dass selbst eine weggeworfene Zigarette oder eine Glasflasche einen Brand auslösen können.