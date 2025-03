Regierung will Stopp des Familiennachzugs nachhaltig absichern

Wien – Die Bundesregierung will den geplanten Stopp des Familiennachzugs nachhaltig absichern. Dafür haben die zuständigen ÖVP-Minister Gerhard Karner (Inneres) und Claudia Plakolm (Integration) mit Experten aus beiden Ressorts am Dienstag die Rahmenbedingungen und nötigen Maßnahmen besprochen. Beim morgigen Ministerrat soll dann der entsprechende Beschluss fallen.

Die Bundesregierung habe eine "klare Haltung", was die Integration anbelangt, betonte die Integrationsministerin: "Wer hier leben möchte, muss ein Teil der Gesellschaft werden." Voraussetzung dafür sei das Erlernen der Sprache, eine Teilnahme am Arbeitsmarkt und das Teilen der Werte. Durch eine Überforderung des Systems der Integration durch weiteren Zuzug sei das aber nicht möglich. Als Argumente brachte Plakolm etwa die hohe Zahl der Nicht-Alphabetisierten unter den Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten. Ein Drittel dieser Menschen sei in der eigenen Muttersprache nicht alphabetisiert.

Die Freiheitlichen übten Kritik an der aus ihrer Sicht "großspurigen Inszenierung eines ÖVP-Taschenspielertricks". Denn die "Verlierer-Ampel" plane ohnehin das Gegenteil von dem, was Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Karner und Plakolm den Menschen "vorheucheln", so FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz: "Nämlich keinen Stopp, sondern den Turbo für den Familiennachzug." Schließlich sehe das Regierungsprogramm Sprachkurse und Orientierungsprogramme für nachzuziehende Familienmitglieder im Herkunftsland vor, bezahlt mit österreichischem Steuergeld, so die Argumentation des freiheitlichen Generalsekretärs.